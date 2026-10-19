घर लौटने वाले प्रवासियों की बढ़ी मुश्किलें, अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस में सीटें फुल; पटना रूट पर स्पेशल ट्रेन नहीं
प्रवासी यात्रियों को दीपावली और छठ पूजा पर घर लौटने में भारी परेशानी हो रही है क्योंकि अहमदाबाद-पटना रूट पर ...और पढ़ें
HighLights
अहमदाबाद-पटना रूट पर पूजा स्पेशल ट्रेनें नहीं चल रही हैं।
नियमित ट्रेनें फुल होने से यात्रियों को टिकट नहीं मिल रहे।
हजारों प्रवासी दीपावली-छठ पर घर पहुंचने को परेशान हैं।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दीपावली और छठ पूजा पर घर लौटने वाले प्रवासी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। गुजरात के अहमदाबाद से पटना के बीच अब तक पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं होने से यात्रियों को कन्फर्म टिकट के लिए जूझना पड़ रहा है।
दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।
अहमदाबाद से बिहार आने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस और अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस में सीटें पहले से फुल होने के कारण लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है।
ऐसे में त्योहारों पर परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए घर आने की तैयारी कर रहे प्रवासियों के सामने यात्रा की समस्या खड़ी हो गई है।
गुजरात में काम करने वाले हजारों प्रवासियों की बढ़ी परेशानी
गुजरात के विभिन्न शहरों में रोजगार और निजी कंपनियों में काम करने वाले बिहार के हजारों लोग दीपावली और छठ पूजा पर अपने घर लौटते हैं।
इनमें भोजपुर समेत आसपास के जिलों के यात्रियों की संख्या भी काफी रहती है। त्योहार नजदीक आने के साथ ही ट्रेनों में आरक्षण की मांग बढ़ गई है।
लेकिन अहमदाबाद-पटना रेलखंड पर अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना करना पड़ रहा है। टिकट की अनिश्चितता के कारण कई परिवारों के लिए यात्रा की योजना बनाना भी मुश्किल हो गया है।
त्योहारों में घर पहुंचना हो रहा मुश्किल
दीपावली और छठ पूजा बिहार के प्रमुख त्योहारों में शामिल हैं। खासकर छठ पूजा में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने गांव और शहर लौटने की कोशिश करते हैं।
ऐसे में समय पर घर पहुंचना उनके लिए भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नियमित ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है।
सीमित छुट्टियों के कारण बढ़ रही चिंता
सबसे अधिक परेशानी उन मजदूरों और निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हो रही है, जिनकी छुट्टियां सीमित हैं।
कन्फर्म टिकट नहीं मिलने पर उन्हें यात्रा की तारीख बदलने, छुट्टी बढ़ाने या दूसरे साधनों से सफर करने जैसे विकल्पों पर विचार करना पड़ता है।
इससे समय और पैसे दोनों का अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। वहीं, परिवार के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे लोगों को अंतिम समय तक टिकट मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है।
अहमदाबाद-पटना रूट पर पूजा स्पेशल चलाने की मांग
त्योहारों के दौरान रेलवे की ओर से यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विभिन्न रेलखंडों पर पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाता है।
ऐसे में अहमदाबाद-पटना रूट पर भी विशेष ट्रेन चलाने की मांग उठ रही है। यात्रियों का कहना है कि इस मार्ग पर बिहार आने वाले प्रवासियों की संख्या को देखते हुए रेलवे को समय रहते अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए।
अतिरिक्त ट्रेन चलने से यात्रियों को मिलेगी राहत
यात्रियों के अनुसार, अहमदाबाद से पटना के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलने से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और लोगों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
इससे आरा समेत भोजपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को भी राहत मिलेगी। अब यात्रियों की नजर रेलवे की ओर से होने वाली संभावित घोषणा पर टिकी है।
यदि समय रहते अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासियों की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है।
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