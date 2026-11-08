छठ पर बिहार लौटने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी, घर-घर जाकर राशन कार्ड बनाएगी प्रशासन

जागरण संवाददाता, आरा। दीपावली और छठ महापर्व पर अपने घर लौटने वाले प्रवासियों के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसे प्रवासियों को भी राशन कार्ड की सुविधा से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी मोईज जिया ने सभी प्रखंडों के मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) को अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर संभावित लाभुकों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ऐसे परिवारों और प्रवासियों को चिह्नित किया जाएगा, जो पात्रता रखने के बावजूद अब तक राशन कार्ड की सुविधा से वंचित हैं।

काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव और घर लौटे भोजपुर जिले से बड़ी संख्या में लोग रोजगार और कामकाज के सिलसिले में दूसरे राज्यों और शहरों में रहते हैं। दीपावली और छठ के मौके पर इनमें से काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव और घर लौटते हैं।