जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

गुरुवार को धोबहां थाना क्षेत्र के धोबहां बाजार स्थित एक बगीचे में संचालित ऑर्केस्ट्रा के ठिकाने पर छापामारी कर जबरन रखी गईं नौ बालिग और एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया।

मुक्त कराई गई लड़कियों में आठ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा समेत अन्य जिलों एवं दो बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही हैं।

इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में धोबहां थाना क्षेत्र के शुकुलपुरा निवासी गोपाल कहार, चौरी थाना क्षेत्र के छतरपुर निवासी मो. फैयाज आलम, बबुरा थाना क्षेत्र के गोवर्धनचक निवासी सतीश कुमार और दो महिलाएं शामिल हैं।

दोनों महिलाएं आरोपित छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। सभी पर लड़कियों को बहला-फुसलाकर लाने और इस धंधे में शामिल करने का गंभीर आरोप है। आरा सदर एसडीपीओ-वन सुशील कुमार के अनुसार, मुक्त कराई गई सभी लड़कियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। आरोप है कि उन्हें रोजगार देने का झांसा देकर भोजपुर बुलाया गया था। यहां पहुंचने के बाद उन पर जबरन नर्तकी का काम करने का दबाव बनाया जाने लगा था।