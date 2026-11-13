आरा में 350 से ज्यादा पुलिस जवानों की छठ की छुट्टी पर लगा ब्रेक! दारोगा से लेकर सिपाही तक के आवेदन लंबित

जागरण संवाददाता,आरा। छठ महापर्व पर घर जाकर व्रत करने की आस लगाए भोजपुर पुलिस के 350 से अधिक अधिकारी और कर्मियों को अभी छुट्टी की अनुमति नहीं मिली है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर छुट्टी पर रोक के कारण पुलिसकर्मियों के आवेदन लंबित हैं।

इनमें करीब 20 दारोगा और एएसआई तथा 320 सिपाही और हवलदार शामिल हैं। जिले में करीब 3400 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। इनमें 2362 सिपाही और 1038 पुलिस पदाधिकारी हैं। 16 नवंबर 2026 तक छुट्टियों पर रोक छठ के दौरान घाटों पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की व्यापक तैनाती की जाती है। ऐसे में छुट्टी पर संशय बरकरार है। पिछले साल भी छठ महापर्व पर पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिली थी। इस बार वे छुट्टी मिलने की आस में थे।