अर्घ्य से 72 घंटे पहले ही छठ घाट पर 'कब्जा'! आरा में दरी और बेडशीट बिछाकर लोगों ने बुक की अपनी जगह

संवाद सूत्र, बिहिया (आरा)। बिहिया नगर के जज बाजार स्थित छठ घाट पर महापर्व शुरू होने के 72 घंटे पहले ही श्रद्धालुओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। तालाब के चारों ओर चप्पे-चप्पे पर दरी, चादर और बेडशीट बिछाकर लोग अपनी जगह सुरक्षित करने में जुटे हैं।

इतना ही नहीं, जगह पर किसी दूसरे का कब्जा न हो, इसके लिए श्रद्धालु लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। छठ का पहला अर्घ्य 15 नवंबर की शाम को घाट पर पहले पहुंचने और जगह घेरने की इस होड़ के बीच देर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। घाट पर जगह पाने से वंचित रह गए लोगों के बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है।