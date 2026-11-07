दीपावली पर पक्के मकान का सपना सच, भोजपुर के 932 गरीब परिवारों को मिला नया घर

जागरण संवाददाता, आरा। दीपावली के त्योहार पर भोजपुर जिले के 932 गरीब परिवारों को पक्के मकान का तोहफा मिला।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नवनिर्मित आवासों में शनिवार को लाभुकों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ गृह प्रवेश किया।

इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से लाभुकों को नए घरों की चाबी भी सौंपी गई। वर्षों से पक्के मकान का सपना संजोए परिवारों के लिए दीपावली का त्योहार इस बार दोहरी खुशियां लेकर आया।

नए घर में प्रवेश के साथ ही इन परिवारों को सुरक्षित छत और बेहतर भविष्य की सौगात मिली। जिला समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी मानेश कुमार मीणा ने उपस्थित लाभुकों को नवनिर्मित आवासों की चाबी प्रदान की।

वहीं, उप विकास आयुक्त अरुण प्रकाश ने लाभुकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना की। 14 प्रखंडों में एक साथ गृह प्रवेश जिले के सभी 14 प्रखंडों में एक साथ गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना के तहत 932 आवासों के निर्माण पर विभाग की ओर से कुल 13.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।