संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर में न्याय की मांग को लेकर उनकी माता आशा देवी के अनशन को समर्थन देने शुक्रवार को सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे।

उन्होंने अनशन पर बैठीं आशा देवी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि भरत तिवारी को अब तक न्याय नहीं मिलना उनके परिवार के साथ धोखा हुआ है।

पूरा देश परिवार के साथ

भरत तिवारी की हत्या के मामले में न्याय की लड़ाई में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा था और आज भी है। सांसद ने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से भरत तिवारी के परिवार के साथ विश्वासघात किया है।