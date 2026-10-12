भोजपुर में थाना परिसर के अंदर फायरिंग, गोली लगने से होमगार्ड जवान की मौत

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के संदेश थाना परिसर स्थित बैरक में रविवार की रात गोली लगने से एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई।

मृत जवान की पहचान 25 वर्षीय मोनल कुमार राय के रूप में हुई है। वह सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव निवासी प्रेम शंकर राय के पुत्र थे और संदेश थाना में कार्यरत थे।

जिस साथी जवान की सर्विस रायफल से गोली चलने की बात सामने आ रही है, वह फरार बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, थ्री नाट थ्री सर्विस रायफल से गोली चली थी। गोली जवान के पेट में लगी थी। घटना रविवार की रात करीब 10 बजे की है।

घटना की सूचना मिलने के बाद भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर, एसपी ने जवान को गोली लगने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोली किन परिस्थितियों में चली और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी पड़ताल की जा रही है। घटना दुर्घटनावश हुई या किसी विवाद के दौरान फायरिंग हुई, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। किसी बात को लेकर हुआ था विवाद प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बैरक में मौजूद दो जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान एक जवान की सर्विस रायफल से अचानक गोली चल गई, जो बैरक में मौजूद होमगार्ड जवान मोनल कुमार राय को जा लगी।