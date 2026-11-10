अवरा कुटिले, भौंरा कुटिले, कुटिले यम के दुआर... भैया दूज पर भोजपुर में गूंजा लोकगीत; भाई की सलामती के लिए अनोखी रस्म

संवाद सहयोगी, पीरो (भोजपुर)। भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज भोजपुर जिले में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार की सबसे खास बात रही बहनों की वह अनोखी रस्म, जिसमें वे गोधन कूटकर और रेगनी का कांटा जीभ पर चुभोकर अपने भाइयों की लंबी उम्र और सलामती की कामना करती हैं।

पीरो समेत जिले के कई इलाकों में मंगलवार को महिलाओं और युवतियों ने सामूहिक रूप से यह परंपरा निभाई। वहीं, कुछ स्थानों पर बुधवार को भी त्योहार मनाने की तैयारी रही। गोधन कूटते हुए गूंजे सदियों पुराने लोकगीत भैया दूज के अवसर पर सुबह से ही गांवों और मोहल्लों में महिलाओं और युवतियों के समूह निर्धारित स्थानों पर जुटने लगे थे। पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार गोधन कूटने की रस्म पूरी की गई।

इस दौरान लोकगीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। बहनें सामूहिक रूप से गाती रहीं- 'अवरा कुटिले, भौंरा कुटिले, कुटिले यम के दुआर...।' इन गीतों में भाई के शत्रुओं से रक्षा और उसके सुखी जीवन की कामना छिपी होती है।

रेगनी का कांटा चुभोकर भाई के लिए मांगती हैं जीवनदान इस पर्व की एक विशेष रस्म में बहनें रेगनी का कांटा जीभ पर चुभोने की परंपरा निभाती हैं। लोकमान्यता के अनुसार, इस रस्म के माध्यम से बहनें अपने भाई के जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों को दूर करने की कामना करती हैं।

मान्यता है कि इस परंपरा को निभाने वाली बहनों के भाइयों की रक्षा स्वयं यमराज करते हैं। यही वजह है कि इस रस्म का भैया दूज के पारंपरिक आयोजन में विशेष महत्व माना जाता है। 'कुटिले भइया के दुश्मन...' गीत में छिपा है भाई की रक्षा का संदेश गोधन कूटने के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीत इस त्योहार की सांस्कृतिक पहचान हैं। 'कुटिले भइया के दुश्मन, चारों पहर दिन-रात' जैसे गीतों के जरिए बहनें भाई के जीवन से हर संकट दूर होने की कामना करती हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे इन लोकगीतों में ग्रामीण समाज की आस्था, पारिवारिक रिश्तों की आत्मीयता और लोकसंस्कृति की झलक मिलती है।

रंग-बिरंगे परिधानों में सजी बहनों से गुलजार हुए आयोजन स्थल त्योहार को लेकर बहनों में खासा उत्साह दिखा। सुबह-सुबह रंग-बिरंगे परिधानों में सजकर महिलाएं और युवतियां गोधन कूटने के लिए एकत्रित हुईं। कई स्थानों पर महिलाओं के समूह के जुटने से मेले जैसा नजारा देखने को मिला।