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भोजपुर में सरेआम बीए के छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार में मचा कोहराम

By Deepak Singh Edited By: Rajat Mourya
Published: Mon, 21 Sep 2026 08:17 PM (IST)

भोजपुर के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के नीमा गांव में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले ...और पढ़ें

भोजपुर में सरेआम बीए के छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार में मचा कोहराम

भोजपुर में सरेआम बीए के छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार में मचा कोहराम

HighLights

  1. भोजपुर के नीमा गांव में युवक शत्रुघ्न कुमार की गोली मारकर हत्या।

  2. मृतक शत्रुघ्न कुमार उदवंतनगर के बीए के छात्र थे।

  3. परिवार में 20 दिन का दुधमुंहा बेटा और पत्नी।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के नीमा गांव में सोमवार की शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक 22 वर्षीय शत्रुघ्न कुमार उदवंतनगर थाना क्षेत्र के नीमा गांव निवासी धनंजय सिंह उर्फ संतोष सिंह के पुत्र थे।

वे बीए के छात्र थे। गोली उनके सीने के बीचोंबीच काफी करीब से मारी गई। गंभीर हालत में स्वजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

घटना के संबंध में मृतक के दादा कृष्ण सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम शत्रुघ्न घर के बाहर नहर स्थित पुल के समीप शत्रुघ्न खड़े थे। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई।

बातचीत के बाद उनमें से एक युवक ने शत्रुघ्न को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर निकले, तब तक दोनों युवक वहां से फरार हो चुके थे।

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इसके बाद स्वजन आनन-फानन में घायल शत्रुघ्न को धनुपरा स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

जयनगर निवासी युवक पर हत्या का आरोप

मृतक के दादा कृष्ण सिंह ने जयनगर निवासी विशाल नामक युवक पर शत्रुघ्न की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि शत्रुघ्न और आरोपित के बीच किस बात को लेकर विवाद था।

पुलिस के अनुसार, हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है और आरोपितों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है।

20 दिन पहले हुआ था पुत्र का जन्म

बताया जाता है कि शत्रुघ्न अपने मां-बाप के इकलौते संतान थे। उसके परिवार में मां सुमित्रा देवी, पत्नी रुंगटा कुमारी, एक पुत्री रूही और महज 20 दिन का दुधमुंहा पुत्र है। युवक की हत्या के बाद घर में कोहराम मच गया है। मां, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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