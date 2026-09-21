भोजपुर में सरेआम बीए के छात्र की गोली मारकर हत्या, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के नीमा गांव में सोमवार की शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मृतक 22 वर्षीय शत्रुघ्न कुमार उदवंतनगर थाना क्षेत्र के नीमा गांव निवासी धनंजय सिंह उर्फ संतोष सिंह के पुत्र थे।

वे बीए के छात्र थे। गोली उनके सीने के बीचोंबीच काफी करीब से मारी गई। गंभीर हालत में स्वजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

घटना के संबंध में मृतक के दादा कृष्ण सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम शत्रुघ्न घर के बाहर नहर स्थित पुल के समीप शत्रुघ्न खड़े थे। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। बातचीत के बाद उनमें से एक युवक ने शत्रुघ्न को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर निकले, तब तक दोनों युवक वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद स्वजन आनन-फानन में घायल शत्रुघ्न को धनुपरा स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

जयनगर निवासी युवक पर हत्या का आरोप मृतक के दादा कृष्ण सिंह ने जयनगर निवासी विशाल नामक युवक पर शत्रुघ्न की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि शत्रुघ्न और आरोपित के बीच किस बात को लेकर विवाद था।