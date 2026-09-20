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हेरोइन और गांजे की बड़ी खेप के साथ मास्टरमाइंड समेत 6 तस्कर गिरफ्तार, भोजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी

By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
Published: Sun, 20 Sep 2026 08:50 PM (IST)

भोजपुर पुलिस ने शाहपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है।

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर। (जागरण)

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर। (जागरण)

HighLights

  1. शाहपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ छह आरोपितों को गिरफ्तार किया।

  2. 315 ग्राम हेरोइन, 3.7 किलोग्राम गांजा और नकदी बरामद हुई।

  3. गिरफ्तार आरोपितों में मादक पदार्थ तस्करी के मास्टरमाइंड भी शामिल हैं।

जागरण टीम,आरा/शाहपुर। भोजपुर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

शाहपुर पुलिस ने शाहपुर नगर स्थित तीन अलग-अलग जगहों से हेरोइन की खेप के साथ मास्टरमाइंड समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

इनके पास से 315 ग्राम हेरोइन, 164 ग्राम हेराेइन का कट पाउडर( मिलाने में प्रयुक्त), 3.7 किलोग्राम गांजा, 19,200 रुपये नकद, चार स्मार्ट फोन और एक बाइक बरामद की गई है।

इसके अलावा मादक पदार्थों की तौल में इस्तेमाल की जाने वाली दो इलेक्ट्रानिक वेट मशीन भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार आरोपितों में शाहपुर निवासी संतोष कुमार, दारोगा यादव, धिन कुमार धानुक, रोहित कुमार, उमेश यादव और उसके भाई राकेश कुमार शामिल हैं।

जगदीशपुर डीएसपी राहुल कुमार ने रविवार की शाम प्रेस वार्ता में बताया कि भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित के आदेश पर मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 11 मिशन स्कूल रोड, से पहले चार तस्करों संतोष कुमार, दारोगा यादव, धिन कुमार धानुक और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया।

इसके बाद पुलिस ने शाहपुर के वार्ड संख्या 10 में छापेमारी कर उमेश यादव और उसके भाई राकेश कुमार को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हेरोइन से लेकर गांजा बरामद किया गया। सभी आरोपित शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से तस्करी से जुड़े थे।

प्रारंभिक जांच में संतोष कुमार, उमेश यादव और राकेश कुमार को मादक पदार्थों के इस नेटवर्क का मुख्य संचालक बताया गया है।

तस्करी के नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस

बरामद सभी सामानों की विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपितों के पूर्व आपराधिक इतिहास के साथ ही मादक पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। पूछताछ के आधार पर तस्करी के नेटवर्क की आगे की कड़ियां खंगाली जा रही हैं।

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