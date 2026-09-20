हेरोइन और गांजे की बड़ी खेप के साथ मास्टरमाइंड समेत 6 तस्कर गिरफ्तार, भोजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी

जागरण टीम,आरा/शाहपुर। भोजपुर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

शाहपुर पुलिस ने शाहपुर नगर स्थित तीन अलग-अलग जगहों से हेरोइन की खेप के साथ मास्टरमाइंड समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

इनके पास से 315 ग्राम हेरोइन, 164 ग्राम हेराेइन का कट पाउडर( मिलाने में प्रयुक्त), 3.7 किलोग्राम गांजा, 19,200 रुपये नकद, चार स्मार्ट फोन और एक बाइक बरामद की गई है।

इसके अलावा मादक पदार्थों की तौल में इस्तेमाल की जाने वाली दो इलेक्ट्रानिक वेट मशीन भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार आरोपितों में शाहपुर निवासी संतोष कुमार, दारोगा यादव, धिन कुमार धानुक, रोहित कुमार, उमेश यादव और उसके भाई राकेश कुमार शामिल हैं।