जमीन खरीद में 1.79 करोड़ का फर्जीवाड़ा: फर्जी तरीके से करा दी रजिस्ट्री, औरंगाबाद में ब्रोकर समेत 10 नामजद

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। नगर थाना क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति की जमीन को अपना बताकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने और 1.79 करोड़ रुपये हड़पने का मामला सामने आया है।

जसोइया गांव निवासी प्रदीप कुमार ने शनिवार को नगर थाना में प्राथमिकी कराकर ब्रोकर समेत 10 लोगों को नामजद आरोपित बनाया है।

नामजद आरोपितों में इस्लाम टोली निवासी ब्रोकर मो. फैयाज खान, उसका भाई मो. जिशान खान, धर्मशाला रोड निवासी अवधेश कुमार, फैयाज की पत्नी शमा प्रवीण, जिशान की पत्नी रूखसाना खातून, नावाडीह राजमहल रिसोर्ट के पास निवासी मो. आफताब आलम व महताब आलम, शाहपुर निवासी सुनील कुमार, श्रीकृष्ण नगर अहरी निवासी संतोष कुमार शर्मा और पठानटोली निवासी सैयद खुर्रम आदिल शामिल हैं।