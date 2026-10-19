भोजपुर में भांजे की हत्या का बदला, बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या; पत्नी गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, आरा/कोईलवर। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में सोमवार की दोपहर भांजे की हत्या का बदला लेने के लिए एक बुजुर्ग की लोहे के रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हमले में बुजुर्ग की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

मृतक की पहचान 72 वर्षीय बसंत सिंह के रूप में हुई है, जबकि उनकी 65 वर्षीय पत्नी कुसुम देवी का आरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित रामाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त लोहे का रॉड भी बरामद कर लिया गया है। इधर, सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे प्रतिशोध की बात सामने आई है। रामाशंकर सिंह के भांजे शांतनु सिंह की 16 अक्टूबर की रात पवना बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।