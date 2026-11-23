जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में इंटरनेट मीडिया पर अश्लीलता, हिंसा, रंगदारी, अवैध हथियारों का प्रदर्शन और जातिगत उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध भोजपुर पुलिस का डिजिटल स्ट्राइक अभियान लगातार जारी है।

इस अभियान के तहत भोजपुर पुलिस अब तक इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम-फेसबुक की 120 आइडी पर कार्रवाई कर चुकी है।

इनमें से 40 आइडी को टेक डाउन कराया गया है। इसकी जानकारी रविवार को भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने, रील बनाने और समाज में वैमनस्य फैलाने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ऐसे अकाउंट और पोस्ट पर लगातार नजर रख रही है।