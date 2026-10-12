मंगलवार को घर आने का वादा कर गए मोनल, कुछ घंटे बाद मिली मौत की खबर; बड़े भाई संग बाइक खरीदने की अधूरी रह गई ख्वाहिश

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के संदेश थाना में कार्यरत होमगार्ड जवान मोनल कुमार राय की मौत ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। रविवार की रात मौत से कुछ घंटे पहले ही उनकी अपने बड़े भाई धीरज कुमार से फोन पर बात हुई थी।

मोनल ने मंगलवार को छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर नई बाइक खरीदने की योजना भी बनाई थी। परिवार को इंतजार था कि मंगलवार को मोनल घर आएंगे, सबके साथ बैठेंगे और बाइक खरीदने की तैयारी करेंगे। लेकिन किसे पता था कि घर आने का वादा अधूरा रह जाएगा और परिवार को उनकी मौत की खबर सुननी पड़ेगी।

भोजपुर जिले के संदेश थाना परिसर स्थित होमगार्ड बैरक में रविवार की रात साथी जवान की सर्विस रायफल से गोली चलने के दौरान मोनल राय की मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घरवालों को अब उनकी आखिरी बातचीत और घर आने के वादे की याद बार-बार सता रही है। मौत से कुछ घंटे पहले भाई से हुई थी बात मोनल के बड़े भाई धीरज कुमार ने बताया कि रविवार की देर शाम करीब आठ बजे उनकी भाई से फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय मोनल ने बताया था कि शाम की ड्यूटी समाप्त कर बैरक लौट आए हैं।

खाना खाने के बाद आराम करने की बात भी कही थी। बातचीत के दौरान सबकुछ सामान्य था और किसी अनहोनी का कोई अंदेशा नहीं था। इसके कुछ ही घंटे बाद परिवार को मोनल की मौत की खबर मिली। धीरज कुमार के मुताबिक, घटना की जानकारी उन्हें दूसरे लोगों से मिली। परिवार के लिए यह खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। कुछ घंटे पहले जिस भाई से सामान्य बातचीत हुई थी, उसके हमेशा के लिए चले जाने की खबर ने सभी को तोड़कर रख दिया।

बड़े भाई के साथ बाइक खरीदने की थी योजना मोनल कुमार राय स्प्लेंडर बाइक खरीदना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि अपनी बाइक होने से ड्यूटी पर आने-जाने में सुविधा होगी। इसी सिलसिले में बड़े भाई ने उन्हें छुट्टी लेकर घर आने को कहा था, ताकि दोनों साथ में बाइक देख सकें और खरीदने की योजना बना सकें। मोनल ने भाई को बताया था कि फिलहाल छुट्टी नहीं मिल रही है। हालांकि, उन्होंने मंगलवार को छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी। परिवार को उम्मीद थी कि उनके आने पर बाइक खरीदने को लेकर बातचीत होगी और सभी साथ में कुछ समय बिताएंगे। लेकिन यह योजना अब अधूरी रह गई। परिवार के लिए बाइक खरीदने की खुशी की जगह भाई को खोने का गहरा दुख रह गया है।

परिवार में सबसे छोटे थे मोनल, पिता किसान सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव के वार्ड संख्या-12 निवासी प्रेम शंकर राय के पुत्र मोनल कुमार राय अपने बड़े भाई धीरज कुमार और बहन सोनी कुमारी से छोटे थे। उनकी मां अनीता देवी गृहिणी हैं, जबकि पिता किसान हैं। बड़े भाई धीरज कुमार बालू घाट पर काम करते हैं।

मोनल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोग उस जवान के लौटने की उम्मीद कर रहे थे, जिसने मंगलवार को घर आने का भरोसा दिया था। अब उनकी यादें और आखिरी बातचीत ही परिवार के पास शेष रह गई हैं।

पिछले साल बिहार गृह रक्षा वाहिनी में हुए थे बहाल मोनल कुमार राय वर्ष 2025 में बिहार गृह रक्षा वाहिनी में बहाल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग खवासपुर थाना में हुई थी। इसके बाद उन्होंने नारायणपुर थाना और आरा मंडल कारा में भी ड्यूटी की। करीब एक महीने पहले उनका तबादला संदेश थाना में किया गया था।

नौकरी में आने के बाद मोनल अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे थे। बाइक खरीदने की इच्छा भी इसी दिशा में एक कदम थी, ताकि ड्यूटी के दौरान आने-जाने में सुविधा हो। हालांकि, उनकी असमय मौत से परिवार की उम्मीदों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।