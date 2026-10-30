राकेश कुमार तिवारी, बड़हरा (आरा)। बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर वे सफलता की नई इबारत लिख रही हैं।

भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड अंतर्गत नथमलपुर गांव की बेटी मनीषा सिंह का चयन भारतीय वायुसेना में अधिकारी के पद पर हुआ है।

उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा में पूरे देश में चौथी रैंक हासिल की, जबकि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में 18वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

पिता भारतीय सेना में थे हवलदार

वर्तमान में उनकी पोस्टिंग अंबाला में है। मनीषा के पिता अरविंद सिंह भारतीय सेना से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता उमा सिंह गृहिणी हैं।

सेना के अनुशासित माहौल में पली-बढ़ी मनीषा बचपन से ही अपने पिता की वर्दी देखकर काफी प्रेरित होती थीं। पिता को देश की सेवा करते देख उनके मन में भी सेना में अधिकारी बनकर देश की रक्षा करने का सपना पलने लगा था।

इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया और पहले ही प्रयास में बड़ी सफलता हासिल की। मनीषा के माता ने बताया कि मनीषा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई आर्मी स्कूल दानापुर से पूरी की।