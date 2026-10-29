राणा अमरेश सिंह, आरा। भोजपुर की माटी से निकलकर दुनियाभर में कई लोग अपनी प्रतिभा से देश का नाम रौशन कर रहे हैं। उन्हीं में एक नाम प्रो.तारकेश्वर सिंह का है।

जिले के नवादा बेन के मूल निवासी और भारतीय तकनीकी संस्थान, मुंबई के पूर्व छात्र प्रो. तारकेश्वर को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) ने प्रतिष्ठित करियर अवार्ड से सम्मानित किया है।

अमेरिका के कॉलेज में हैं एसोस‍िएट प्रोफेसर

अवार्ड के तहत उन्हें करीब साढ़े छह करोड़ रुपये (7,75,450 अमेरिकी डाॅलर) की शोध राशि प्रदान की गई है। 42 वर्षीय प्रो. सिंह वर्तमान में अमेरिका की प्रतिष्ठित पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हेल्थ एंड ह्युमन डेवलपमेंट काॅलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।



प्रो. सिंह को यह सम्मान मस्तिष्क और शरीर के बीच समन्वय की प्रक्रिया को समझने के लिए पांच वर्षों तक किए जाने वाले शोध के लिए मिला है।

उनका शोध चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पार्किंसन के इलाज के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे सर्जरी कराने वाले मरीजों, खिलाड़ियों और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मदद के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।