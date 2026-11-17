जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-सहार मुख्य मार्ग पर रघुनीपुर राइस मिल के समीप सोमवार की देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक भी जख्मी हो गया।

दोनों छठ महापर्व का प्रसाद बांटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान पवना थाना क्षेत्र निवासी स्व. प्रमोद सिंह के 25 वर्षीय पुत्र नमेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहकर एक निजी कंपनी में काम करता था। करीब एक महीने पहले छुट्टी लेकर गांव आया था।

हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे खून से लथपथ हालत में आरा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

रिश्तेदार के घर से प्रसाद बांटकर लौटने के दौरान हादसा मृतक के दादा जवाहर सिंह ने बताया कि उनके घर में छठ महापर्व हुआ था। सोमवार की शाम नमेंद्र छठ का प्रसाद लेकर चांदी थाना क्षेत्र के जहनपुर गांव स्थित अपने फूफा गणेश सिंह के घर गया था। उसके साथ दूसरे फूफा फागुन यादव भी थे।

प्रसाद बांटने के बाद दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रघुनीपुर राइस मिल के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नमेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई। वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। हादसे में फागुन यादव को भी चोटें आई हैं।