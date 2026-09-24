आरा में पुलिस का एक्शन: ऑर्केस्ट्रा से 3 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, सगी 'मौसी' ही निकली सौदागर!

जागरण संवाददाता, आरा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में गुरुवार को पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालक के ठिकाने पर छापामारी कर छत्तीसगढ़ की तीन नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। पुलिस ने मौके से ऑर्केस्ट्रा संचालक समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मामले में एएसआई सुरेश कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों पर संगठित गिरोह बनाकर नाबालिग लड़कियों से बहला-फुसलाकर नृत्य कराने, मेहनताना नहीं देने और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। नाबालिग लड़कियों की 'मौसी' निकली सलमा बेगम गिरफ्तार आरोपितों में छत्तीसगढ़ के जानगीर जिला निवासी सलमा बेगम और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी रंजीत कुमार उर्फ गुड्डू कुमार शामिल हैं। सलमा बेगम को मुक्त कराई गई नाबालिग लड़कियों की कथित मौसी बताया जा रहा है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि ऑर्केस्ट्रा संचालक रंजीत कुमार उर्फ गुड्डू ने छत्तीसगढ़ के जानगीर जिले की सलमा के माध्यम से तीनों नाबालिग लड़कियों को नृत्य कराने के लिए सितंबर माह के पहले हफ्ते में बस के जरिए छत्तीसगढ़ से अपने गांव बुलाया था।