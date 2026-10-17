आरा स्टेशन पर छूटा ढाई लाख रुपये से भरा बैग, RPF ने वीडियो कॉल से पहचान कर महिला को लौटाया
आरा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय एक महिला यात्री अपना ढाई लाख रुपये नकद से भरा बैग भूल गईं। ...और पढ़ें
HighLights
महिला यात्री ट्रेन में ढाई लाख रुपये का बैग भूलीं।
आरपीएफ ने वीडियो कॉल से बैग की पहचान की।
'ऑपरेशन अमानत' के तहत बैग सुरक्षित लौटाया गया।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। ट्रेन से उतरने की जल्दबाजी में महिला यात्री अपना ढाई लाख रुपये नकद से भरा बैग भूल गईं। बैग ट्रेन में ही छूटने की जानकारी मिलते ही उनकी चिंता बढ़ गई। हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की तत्परता से उनका बैग सुरक्षित बरामद कर वापस सौंप दिया गया।
दानापुर मंडल में 16 अक्टूबर 2026 को ऑपरेशन अमानत के तहत की गई इस कार्रवाई में आरपीएफ पोस्ट आरा ने अहम भूमिका निभाई।
ट्रेन में छूट गया था नकदी से भरा बैग
जानकारी के अनुसार, महिला यात्री किरण देवी ट्रेन संख्या 04051 से आरा स्टेशन पर उतर रही थीं। इसी दौरान अनजाने में उनका बैग ट्रेन में ही छूट गया।
बैग में ढाई लाख रुपये नकद समेत अन्य सामान रखा था। बैग छूटने की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ आरा ने तत्काल कार्रवाई शुरू की, ताकि महिला का सामान सुरक्षित वापस मिल सके।
वीडियो कॉल से हुई बैग की पहचान
आरपीएफ कर्मियों ने बैग बरामद करने के लिए बिहिया में तैनात रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी से समन्वय स्थापित किया। वीडियो कॉल के माध्यम से महिला यात्री की मदद लेकर ट्रेन में मौजूद बैग की पहचान की गई।
इसके बाद बैग को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में आरपीएफ कर्मियों ने आपसी तालमेल और तत्परता से काम किया।
ढाई लाख रुपये समेत पूरा सामान सुरक्षित लौटाया
बैग बरामद होने के बाद आवश्यक सत्यापन किया गया। इसके बाद बैग में मौजूद पूरी ढाई लाख रुपये की नकदी और अन्य सामान किरण देवी को सुरक्षित सौंप दिया गया। अपना कीमती सामान वापस मिलने पर महिला यात्री ने राहत की सांस ली और आरपीएफ के प्रति आभार जताया।
ऑपरेशन अमानत से यात्रियों को मिल रही मदद
रेलवे सुरक्षा बल की इस कार्रवाई को यात्रियों के सामान की सुरक्षा और सहायता के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। ऑपरेशन अमानत के तहत यात्रियों का छूटा हुआ सामान बरामद कर उन्हें वापस सौंपने की पहल की जाती है।
आरा में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर दिखाया कि समय पर सूचना और रेल सुरक्षा बल के आपसी समन्वय से यात्रियों की परेशानी दूर की जा सकती है।
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