दुर्गा पूजा में आरा, बिहिया और कुल्हड़िया स्टेशन पर रहेंगी एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन भी होंगे तैनात

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दुर्गा पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल पुलिस ने सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने की पहल की है।

आरा, बिहिया, कुल्हड़िया और बनाही रेलवे स्टेशनों पर अग्निशमन वाहन और एंबुलेंस की व्यवस्था करने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना, आग लगने या यात्री की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है।

चार स्टेशनों पर आपातकालीन व्यवस्था की मांग

रेल पुलिस ने आरा, बिहिया, कुल्हड़िया और बनाही रेलवे स्टेशनों पर एक-एक यूनिट अग्निशमन वाहन और एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया है।

एंबुलेंस में चिकित्सक, जीवनरक्षक दवाएं और रक्त की व्यवस्था रखने की भी मांग की गई है, ताकि आपात स्थिति में यात्रियों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

डीएम और अग्निशमन पदाधिकारी को भेजा पत्र

इस संबंध में रेल पुलिस अधीक्षक, पटना ने 15 अक्टूबर को भोजपुर के जिलाधिकारी और जिला अग्निशमन पदाधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

पत्र में दुर्गा पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ और संभावित आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है। रेल पुलिस का मानना है कि पहले से व्यवस्था रहने पर जरूरत के समय राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा सकेगा।