जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-छपरा हाईवे पर जमालपुर ग्रामीण बैंक के समीप मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक महिलाएं जख्मी हो गईं। हादसा आटो और खड़ी ट्रक के बीच टक्कर होने से हुआ।

मृतका की पहचान 45 वर्षीय बुजान देवी, पति राम भगवान चौधरी, निवासी करजा, फरहंगपुर, चांदी थाना क्षेत्र के रूप में हुई है।

घटना के बाद सभी जख्मी महिलाओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), कोईलवर में भर्ती कराया गया है। जहां उनका उपचार चल रहा है।

हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया।

सभी लोग गंगा स्नान करने के बाद बबुरा से आटो पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान जमालपुर ग्रामीण बैंक के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक में ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गईं।