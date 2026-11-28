जागरण संवाददाता, आरा। आरा से पटना आफिस जाने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन शटल की चाल बिगड़ गई है। यहा ट्रेन रोज पटना लेट पहुंच रही है।

समय अनुपालन के लिए प्रसिद्ध यह ट्रेन आरा से पटना काम पर जाने वाले लोगों के लिए ऑफिस वाली ट्रेन भी कही जाती है।

दैनिक जागरण ने इसे गुरुवार के अंक में प्रमुखता से उठाया था। वरीय वाणिज्य रेल प्रबंधक अभिनव सिद्धर्थ ने बताया कि शटल का परिचालन समय से हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

समय पर ऑफ‍िस पहुंचने में म‍िलती है सहायता

बक्सर से आने वाली यह ट्रेन आरा से 7.23 पर खुलने के बाद पटना नौ बजे तक पहुंच जाती है। सरकारी एवं निजी कार्यालयों, बैंक और दुकानों में काम करने वाले बड़ी संख्या में यात्री इससे आरा से पटना का सफर करते हैं।