आरा से गुजरने वाली 6 प्रमुख ट्रेनों में अब नहीं लगेगा सुपरफास्ट चार्ज, एक्सप्रेस का देना होगा किराया

जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली सुपरफास्ट ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है।

रेलवे मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, एक नवंबर से कई ट्रेनों में सुपरफास्ट का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। इन ट्रेनों में अब यात्रियों से सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन के अनुरूप किराया लिया जाएगा।

इस फैसले से आरा जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान अतिरिक्त सुपरफास्ट शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ रिजर्वेशन काउंटर पर ही एक नवंबर को लागू होगा।

रेलवे की ओर से यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू की जा रही है। इसके तहत आरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी के बजाय एक्सप्रेस श्रेणी में रखा गया है।

इससे इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को किराये में राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे के इस फैसले का असर ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही आरक्षण काउंटरों पर टिकट लेने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा।

रेलवे मंत्रालय के निर्णय के तहत जिन ट्रेनों में सुपरफास्ट शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनमें 12391/12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस, 20801/20802 मगध एक्सप्रेस, 12365/12366 जनशताब्दी एक्सप्रेस (रांची-पटना), 22644/22643 एर्नाकुलम एक्सप्रेस और 12545/12546 रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा 22355/22356 पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इस ट्रेन के लिए यह बदलाव तीन जनवरी 2027 तक प्रभावी बताया गया है। रेलवे के इस निर्णय के तहत संबंधित ट्रेनों के सुपरफास्ट श्रेणीकरण में बदलाव के साथ उनके ट्रेन नंबरों में भी परिवर्तन किया जाएगा। इसके कारण यात्रियों को टिकट बुकिंग करते समय ट्रेन के नए नंबर और उसकी श्रेणी की जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। पुराने नंबर से टिकट खोजने पर परेशानी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस या आरक्षण काउंटर से ट्रेन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर लें।