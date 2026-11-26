जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर मंडल अंतर्गत आरा जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा और स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने के लिए लगाई गई मशीनें जिम्मेदार विभाग की उदासीनता के कारण शोपीस बनकर रह गई है। स्टेशन पर बोतल क्रशर मशीन लगाए करीब 15 दिन बीत चुके हैं, जबकि मोबाइल चार्जिंग मशीनें लगभग एक माह से चालू होने का इंतजार कर रही हैं।

दोनों सुविधाओं को अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिल सका है। जंक्शन पर प्लास्टिक की खाली बोतलों में से होने वाली गंदगी को कम करने के उद्देश्य से बोतल क्रशर मशीन लगाई गई है। दूषित पानी भरकर बेचने का खतरा भी कम इस मशीन के चालू होने से यात्रियों द्वारा इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बोतलों में को कुचलकर कचरे के बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सकती है। वहीं, इस्तेमाल की गई बोतलों में दूषित पानी भरकर बेचने का खतरा भी कम होगा।

स्टेशन परिसर में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिहाज से यह एक उपयोगी पहल है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं मिलने के कारण मशीन का संचालन शुरू नहीं हो सका है। स्टेशन पर यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई मोबाइल चार्जिंग मशीनें भी स्थापित की गई है।