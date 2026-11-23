जागरण संवाददाता, आरा। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर यार्ड के रीमॉडलिंग कार्य को लेकर आरा से चलने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस के परिचालन में बदलाव किया गया है।

इस कार्य के चलते आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 12 दिनों तक दुर्ग स्टेशन तक नहीं जाएगी। ट्रेन का परिचालन राउरकेला तक ही सीमित रहेगा।

वहीं दुर्ग से आरा आने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस भी निर्धारित अवधि में राउरकेला से ही प्रस्थान करेगी। रेलवे के इस निर्णय के कारण आरा से दुर्ग और दुर्ग से आरा आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का दुर्ग तक परिचालन होगा प्रभावित खासकर उन यात्रियों को दिक्कत होगी, जिन्होंने दुर्ग तक यात्रा करने के लिए टिकट बुक कराया है। यात्रियों को राउरकेला स्टेशन पर उतरकर आगे की यात्रा के लिए दूसरे साधन या ट्रेन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

इसी तरह दुर्ग से आरा आने वाले यात्रियों को भी राउरकेला से ट्रेन पकड़नी होगी। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 28 नवंबर व चार से 15 दिसंबर तक राउरकेला तक ही जाएगी।

इस दौरान ट्रेन दुर्ग स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी। वहीं 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 29 नवंबर तथा पांच से 16 दिसंबर तक दुर्ग के बजाय राउरकेला स्टेशन से ही खुलेगी। दुर्ग जाने और आने वाले यात्रियों को राउरकेला में ट्रेन बदलने की नौबत झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर यार्ड के रीमॉडलिंग कार्य के कारण ट्रेनों के परिचालन में यह बदलाव किया गया है। रेलवे का कहना है कि यार्ड रीमॉडलिंग से भविष्य में रेल परिचालन को बेहतर बनाने, ट्रेनों की आवाजाही सुचारू करने और रेल संरचना को विकसित करने में मदद मिलेगी।