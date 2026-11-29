जागरण संवाददाता, आरा। टाउन थाना क्षेत्र के बेगमपुर मोहल्ले में शनिवार की देर रात हल्दी समारोह के दौरान नाच देखने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया।

देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले। इसी दौरान मारपीट में पिटाई से बचकर भाग रहे एक युवक ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। गोली वहां मौजूद 22 वर्षीय युवक के बाएं तरफ पंजरी में जा लगी।

इससे समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। जख्मी युवक की पहचान बेगमपुर मोहल्ला निवासी मुन्ना प्रसाद के पुत्र राधेश्याम कुमार के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद दोस्तों ने आनन-फानन में उसे आरा सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। इसके बाद स्वजन उसे महावीर टोला स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाल दी गई। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।