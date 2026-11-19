जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल की शुरुआत बड़ी सौगात लेकर आने वाली है। नए वर्ष के पहले-दूसरे महीने यानी जनवरी-फरवरी में जिले के चार प्रखंडों में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन (पीएसएस) चालू होने की उम्मीद है।

इसके लिए जगदीशपुर, उदवंतनगर, शाहपुर और बड़हरा में करीब 50 से 60 करोड़ रुपये की लागत से चार पावर सब स्टेशन का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इनमें उदवंतनगर और जगदीशपुर के पीएसएस का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं, शाहपुर और बड़हरा में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रत्येक पीएसएस की क्षमता 20-20 एमवीए चारों पावर सब स्टेशन चालू होने से जिले के 80 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रत्येक पीएसएस की क्षमता 20-20 एमवीए होगी। इससे संबंधित प्रखंडों में बिजली आपूर्ति की क्षमता बढ़ेगी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

खास बात यह है कि नए पीएसएस के चालू होने से आसपास के पुराने पावर सब स्टेशनों पर बिजली का अतिरिक्त दबाव भी कम होगा। इससे गर्मी और अधिक खपत के समय लो-वोल्टेज, ट्रिपिंग और बार-बार बिजली बाधित होने जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

एक पावर सब स्टेशन से 20 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा बिजली कंपनी की ओर से जगदीशपुर प्रखंड के सुनरा, उदवंतनगर में पशु अस्पताल के समीप, शाहपुर के बेलवनिया और बड़हरा प्रखंड के बबुरा में पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। इन चारों स्थानों पर निर्माण पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को नए सिरे से मजबूती मिलेगी।