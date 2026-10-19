भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम में मिर्जाचौकी-मुंगेर फोरलेन पर युवक को मारी गोली, हालत नाजुक होने पर पटना रेफर

संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम (भागलपुर)। जिले के अजगैवीनाथ धाम थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन मिर्जाचौकी-मुंगेर फोरलेन पर रविवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने एक 24 वर्षीय युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

गोली लगते ही युवक खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। सन्नाटे में गोली की आवाज गूंजते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाकर हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए।

गंभीर हालत में पटना रेफर, जिंदगी और मौत से जंग

वारदात के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायल युवक को आनन-फानन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया। घायल की पहचान बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी सुनील मांझी के 24 वर्षीय पुत्र विमल कुमार के रूप में की गई।

सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक के शरीर से अत्यधिक खून बह जाने और नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत मायागंज अस्पताल, भागलपुर रेफर कर दिया। वहां भी उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर जीवन रक्षक इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। बेटे की नाजुक हालत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और वे बदहवास स्थिति में हैं।

गोलीबारी के कारणों पर रहस्य, पुलिस जांच में जुटी घटना की जानकारी मिलते ही अजगैवीनाथ धाम थाना की पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर हमलावरों के भागने की दिशा की जानकारी ली।

हालांकि, युवक को गोली किस रंजिश या विवाद में मारी गई है, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस युवक के मोबाइल कॉल डिटेल्स और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस गश्ती पर सवाल, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश इधर, फोरलेन पर खुलेआम हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बाद स्थानीय लोगों और व्यवसायियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन फोरलेन पर अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों और अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है।