जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन कार्य में अब स्लैब ढलाई की तैयारी तेज हो गई है। तीन मई की रात गंगा में गिरे स्लैब वाले हिस्से में सबसे पहले ढलाई की जाएगी।

इसके लिए शटरिंग का काम किया जा रहा है। इस हिस्से में ढलाई पूरी होने के बाद अन्य तीन क्षतिग्रस्त हिस्सों में भी एक-एक कर स्लैब ढाले जाएंगे। अगले माह से ढलाई शुरू होने की उम्मीद है।

निर्माण कार्य में लगे कर्मियों के अनुसार, शटरिंग से लेकर ढलाई तक की प्रक्रिया में 20 से 22 दिन लग सकते हैं। इस काम को 20 से 22 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

एक हिस्से में स्लैब ढालने में पांच से छह दिन लगेंगे। ढलाई के बाद 21 दिन तक शटरिंग नहीं खोली जाएगी, ताकि स्लैब को मजबूती मिल सके।

कमजोर हिस्सों में केमिकल भरने का काम भी जारी

सेतु को मजबूती देने के लिए क्षतिग्रस्त हिस्सों के अंदरूनी भाग में केमिकल भरने का काम पूरा हो चुका है। ऊपरी हिस्सों में यह काम जारी है। इसे 14 जनवरी तक पूरा करने की उम्मीद है।