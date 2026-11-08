भागलपुर : विक्रमशिला सेतु की मरम्मत की फाइनल डेट आई सामने, तीसरे हिस्से में गर्डर लॉन्चिंग शुरू, फर्राटा भरेंगे वाहन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Vikramshila Setu Bhagalpur Final Repair Date: उत्तर और पूर्वी बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की मरम्मत और पुनर्स्थापन (जीर्णोद्धार) कार्य का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

पुल की मरम्मत को लेकर आखिरकार फाइनल टाइमलाइन (अंतिम तिथि) सामने आ गई है। शनिवार सुबह से ही सेतु के एक और संवेदनशील हिस्से में भारी-भरकम स्टील गर्डर की लॉन्चिंग का कार्य शुरू हो गया है, जिससे इस बड़े प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है।

शनिवार को सुबह करीब छह बजे पहले गर्डर को सफलतापूर्वक उसकी जगह पर स्थापित किया गया, जबकि इसी तीसरे हिस्से के दूसरे गर्डर को रविवार तक लॉन्च किए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही निर्माण एजेंसी ने 15 दिसंबर तक सभी क्षतिग्रस्त हिस्सों में स्लैबों की ढलाई पूरी करने की फाइनल डेट तय की है।

15 दिसंबर तक पूरी होगी स्लैबों की ढलाई चारों प्रभावित क्षेत्रों में पुराने और कमजोर कंक्रीट के गर्डर और स्लैब को हटाकर उनकी जगह नया स्टील गर्डर लगाने का काम किया जा रहा है। दो हिस्सों में कार्य पूर्ण होने के बाद अब तीसरे हिस्से में लॉन्चिंग का कार्य अंतिम दौर में है।

इसके बाद चौथे और अंतिम (भागलपुर की ओर) हिस्से में आगामी दो-तीन दिनों के भीतर गर्डर लॉन्च करने की तैयारी है, जहां फिलहाल नई और मजबूत बेयरिंग सेट करने का काम चल रहा है। विक्रमशिला सेतु मरम्मत: फाइनल प्रोग्रेस टाइमलाइन वर्तमान काम: तीसरे हिस्से में स्टील गर्डर की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक शुरू

अगला चरण: चौथे और अंतिम (भागलपुर छोर) हिस्से में 2-3 दिनों में गर्डर लॉन्चिंग और बेयरिंग लगाना

अंतिम लक्ष्य (फाइनल डेट): 15 दिसंबर 2026 तक सभी चारों हिस्सों में स्लैबों की ढलाई पूरी करने की उम्मीद

सपोर्ट हटाना: गर्डर फिक्स होने के साथ ही गंगा नदी में लगे लोहे के भारी गोलाकार बीम हटाए जा रहे हैं

डेमोलेशन डेडलाइन: पुरानी भारी कंक्रीट रेलिंग और फुटपाथ काटने का काम नवंबर के अंत तक पूरा होगा अभियंताओं के अनुसार, चारों हिस्सों में गर्डर और बेयरिंग पूरी तरह स्थापित होने के बाद, इन पर लोहे की मजबूत प्लेटें बिछाकर स्लैब की ढलाई शुरू होगी। इस बेहद महत्वपूर्ण कंक्रीट ढलाई कार्य को 15 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उसके बाद निर्धारित लोड टेस्ट (भार क्षमता परीक्षण) के बाद पुल को सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह खोला जा सके।

गंगा से हटने लगे सपोर्टिंग लोहे के मोटे बीम मरम्मत कार्य के साथ-साथ सेतु के नीचे भी गतिविधियों में तेजी आई है। जिन संवेदनशील हिस्सों में नया स्टील गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है, वहां पुराने और कमजोर कंक्रीट स्लैबों को सहारा देने के लिए गंगा की धारा के बीच खड़े किए गए लोहे के भारी-भरकम गोलाकार बीम (सपोर्टिंग बीम) को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे नदी की धारा का मार्ग भी पूरी तरह साफ हो जाएगा।

नवंबर के अंत तक हट जाएगी पुरानी रेलिंग और फुटपाथ सेतु के कुल वजन (डेड लोड) को कम करने के लिए कंक्रीट की पुरानी और भारी रेलिंग व फुटपाथ को काटकर हटाने का काम भी युद्धस्तर पर जारी है। इसे नवंबर के अंत तक पूरा कर लेने की संभावना जताई गई है। इस कटाई का काम पूरा होने के बाद पुल की पूरी लंबाई में आधुनिक और हल्की स्टील (लोहे) की रेलिंग और नया फुटपाथ लगाया जाएगा।