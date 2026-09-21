30 सितंबर की रात से बंद होगा भागलपुर का विक्रमशिला सेतु, 1 अक्टूबर से हटेगा बेली ब्रिज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन कार्य के लिए इसे 30 सितंबर की रात से बंद करने की तैयारी है। एक अक्टूबर से सेतु पर बने बेली ब्रिज को हटाने का काम शुरू होगा।

करीब तीन माह तक चलने वाले पुनर्स्थापन कार्य के दौरान वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था को लेकर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने रविवार देर शाम अजगैवीनाथ धाम में अधिकारियों के साथ बैठक की।

इसमें जिलाधिकारी, पुल निर्माण निगम, जल संसाधन विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में सेतु बंद रहने के दौरान यात्रियों और वाहनों के आवागमन के विकल्पों पर चर्चा हुई। नाव, क्रूज समेत अन्य जलयानों की उपलब्धता और उनके संचालन की संभावनाएं भी देखी गईं।

अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था इस तरह तैयार करने पर जोर दिया गया कि सेतु बंद रहने से आम लोगों को कम से कम परेशानी हो।

गंगा के जलस्तर-बहाव का होगा आकलन

सोमवार को जिला प्रशासन, पुल निर्माण निगम, जल संसाधन विभाग समेत संबंधित विभागों की संयुक्त टीम सेतु और आसपास के क्षेत्र का सर्वे करेगी। जल संसाधन विभाग की टीम गंगा के जलस्तर के साथ बहाव की गति और स्थिति का आकलन करेगी।