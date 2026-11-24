जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला समानांतर फोरलेन सेतु से भागलपुर जीरोमाइल तक एलिवेटेड रोड बनेगी। पुराने सेतु की दो लेन और नए सेतु की चार लेन अप्रोच जुड़ने से लोगों को जीरोमाइल से जाह्नवी चौक तक सिक्स लेन सड़क की सुविधा मिलेगी।

ड्रोन सर्वे के बाद एनएच विभाग ने डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर ली है। इसे मंजूरी के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही एजेंसी चयन की निविदा जारी होगी। लक्ष्य है कि अगले साल जून में एनएच 131बी का निर्माण शुरू कर 2029 में समानांतर सेतु के पूर्ण होने तक इसे पूरा कर लिया जाए। दो चरणों में चौधरीडीह तक होगा विस्तार नवगछिया जीरोमाइल से भागलपुर जीरोमाइल तक एनएच 131बी की लंबाई 19.555 किलोमीटर है, जिसे चौधरीडीह तक बढ़ाया जा रहा है। इसमें करीब 4.5 किलोमीटर लंबा समानांतर सेतु शामिल है। पूरे मार्ग को दो चरणों में 22 मीटर चौड़ा फोरलेन किया जाएगा।

पहले चरण में नवगछिया से हाउसिंग कॉलोनी मोड़ और दूसरे चरण में वहां से चौधरीडीह तक काम होगा। समानांतर सेतु के भागलपुर छोर पर 32 मीटर और जाह्नवी चौक से 53 मीटर लंबा व 18 मीटर ऊंचा पहुंच पथ बनेगा। भागलपुर के पहुंच पथ से एलिवेटेड रोड अलग होगी।