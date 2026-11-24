जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर के अलीगंज से भलजोर (हंसडीहा) तक एनएच-133ई को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

70 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण दो चरणों में होगा। पहले चरण में भागलपुर से बांका जिले के खरहारा गांव (ढाकामोड़) तक 36.6 किलोमीटर सड़क बनेगी।

देवघर से पटना लौटते समय मंगलवार को मोर्थ (मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे), बिहार के क्षेत्रीय अधिकारी ने हंसडीहा से भागलपुर तक सड़क का जायजा लिया। उन्होंने रजौन और ढाकामोड़ के पास भू-अर्जन की स्थिति की जानकारी ली।

विरोध के चलते बदला DPR

एनएच अधिकारियों ने बताया कि भू-अर्जन की समस्या लगभग सुलझ गई है और प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण में अड़चनों के कारण पिछले ढाई साल में 15 से अधिक बार निविदा रद कर दोबारा जारी करनी पड़ी।