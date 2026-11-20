जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला महाविहार के समीप वर्षों से प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित 90 प्रतिशत रैयती जमीन का दखल-कब्जा शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। जमीन अधिग्रहण से जुड़ी पूरी रिपोर्ट भी तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय निर्माण की अगली प्रक्रिया का रास्ता साफ होने लगा है। अब बजटीय आवंटन और टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैशाली से 21 नवंबर को विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं।

192 एकड़ जमीन का होना है अधिग्रहण प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कुल 192.045 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने विभाग को 87 करोड़ 99 लाख 81 हजार रुपये उपलब्ध कराए थे।