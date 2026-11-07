भागलपुर के गोपालपुर की बेटी वंशिका ने किया कमाल, इंडिगो में बनीं क्रू कैप्टन; फिलीपींस में होगी ट्रेनिंग

संवाद सूत्र, घोघा। अपनी लगन व मेहनत के बूते घोघा पंचायत अंतर्गत गोपालपुर की वंशिका विराज ने इंटरनेशनल क्रू कैप्टन बनकर पिता के सपनों को पूरा किया।

वंशिका के पिता विश्वजीत सिंह चाहते थे कि बेटी क्रू कैप्टन के रूप में अपना कैरियर बनाए। वंशिका कहती हैं कि यह मेरे हौसलों की उड़ान है, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहा। हिम्मत, लगन और निरंतर प्रयास से किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है।