TMBU के छात्रों को राहत: विलंब शुल्क के साथ 17 से 19 नवंबर तक भरा जाएगा BSC IT, बायोटेक व BBA का परीक्षा फॉर्म

जागरण संवाददाता, भागलपुर। TMBU Bhagalpur Exam Form 2026 & Syndicate Promotion : तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) प्रशासन ने वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और अवसर प्रदान किया है। इसके तहत बीएससी आईटी, बायोटेक और बीबीए के पार्ट वन एवं पार्ट टू के विद्यार्थी अब विलंब शुल्क के साथ अपना परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।

वहीं, दूसरी ओर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबित प्रमोशन मामले को भी त्योहारों के बाद होने वाली सिंडिकेट की बैठक में रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सत्र 2025-28 और 2024-27 के छात्र 17 से 19 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार ओझा ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। जारी निर्देश के अनुसार, सत्र 2025-28 के पार्ट वन और सत्र 2024-27 के पार्ट टू के विद्यार्थी 17 से 19 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि सात नवंबर निर्धारित थी। किसी कारणवश निर्धारित अवधि में फॉर्म नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है।