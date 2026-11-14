TMBU के छात्रों को राहत: विलंब शुल्क के साथ 17 से 19 नवंबर तक भरा जाएगा BSC IT, बायोटेक व BBA का परीक्षा फॉर्म
TMBU Bhagalpur Exam Form 2026 & Syndicate Promotion तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) ने वोकेशनल कोर्स के छात्रों को परीक्षा फॉर्म ...और पढ़ें
HighLights
वोकेशनल कोर्स परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 19 नवंबर तक बढ़ी।
बीएससी आईटी, बायोटेक, बीबीए छात्र विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरें।
शिक्षकों, कर्मचारियों के प्रमोशन मामले सिंडिकेट बैठक में होंगे।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। TMBU Bhagalpur Exam Form 2026 & Syndicate Promotion : तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) प्रशासन ने वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और अवसर प्रदान किया है। इसके तहत बीएससी आईटी, बायोटेक और बीबीए के पार्ट वन एवं पार्ट टू के विद्यार्थी अब विलंब शुल्क के साथ अपना परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।
वहीं, दूसरी ओर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबित प्रमोशन मामले को भी त्योहारों के बाद होने वाली सिंडिकेट की बैठक में रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
सत्र 2025-28 और 2024-27 के छात्र 17 से 19 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार ओझा ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। जारी निर्देश के अनुसार, सत्र 2025-28 के पार्ट वन और सत्र 2024-27 के पार्ट टू के विद्यार्थी 17 से 19 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि सात नवंबर निर्धारित थी। किसी कारणवश निर्धारित अवधि में फॉर्म नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है।
शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर त्योहारों के बाद सिंडिकेट में लगेगी मुहर
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला अब त्योहारों के बाद होने वाली सिंडिकेट की बैठक में रखा जाएगा। सिंडिकेट की सहमति मिलने के बाद ही शिक्षकों के प्रमोशन की अधिसूचना जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल सिंडिकेट की अनुमति मिलने की प्रत्याशा में शिक्षकों के प्रमोशन की आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाएगा।
टीएमबीयू (भागलपुर) प्रमुख अपडेट
|विषय / विभाग
|संबंधित सत्र / वर्ग
|निर्धारित तिथि एवं स्थिति
|मुख्य अधिकारी / निकाय
|परीक्षा फॉर्म आवेदन (बीएससी आईटी, बायोटेक, बीबीए)
|पार्ट-1 (सत्र 2025-28) एवं पार्ट-2 (सत्र 2024-27)
|17 से 19 नवंबर (विलंब शुल्क के साथ; पूर्व अंतिम तिथि 7 नवंबर थी)
|डॉ. विनोद कुमार ओझा (परीक्षा नियंत्रक, टीएमबीयू)
|शिक्षक प्रमोशन मामला
|विश्वविद्यालय के पात्र शिक्षक
|त्योहारों के बाद सिंडिकेट बैठक में रखी जाएगी फाइल (प्रक्रिया पूरी)
|टीएमबीयू सिंडिकेट (मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होगी)
|कर्मचारी प्रमोशन मामला
|विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी
|गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट; सिंडिकेट में तय होगा पदों का प्रारूप
|प्रमोशन कमेटी एवं सिंडिकेट
कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सिंडिकेट तय करेगी पद और प्रारूप
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए गठित कमेटी ने अपनी जांच व अनुशंसा रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को अंतिम निर्णय के लिए सिंडिकेट के समक्ष रखा जाएगा। सिंडिकेट की बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन का प्रारूप तय करने के साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि कितने कर्मचारियों को किन पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी। सिंडिकेट की औपचारिक मंजूरी मिलते ही इस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
यह भी पढ़ें- बिहार के JLMCH की रेजिडेंट एमडी डॉ. कुंदन रानी की बड़ी उपलब्धि; अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी भी हो रही खूब चर्चा