भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस देने का विरोध, स्वदेशी जागरण मंच ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक (Starlink) को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा संचालित करने की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग को लेकर स्वदेशी जागरण मंच मुखर हो गया है।

गुरुवार को मंच के भागलपुर कार्यालय में जिला संयोजक रणजीत कुमार राय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के अंत में मंच ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि स्टारलिंक को भारत में व्यावसायिक संचालन के लिए लाइसेंस या अंतिम अनुमति बिल्कुल न दी जाए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक रणजीत कुमार राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज के समय में इंटरनेट केवल संवाद या मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा एक संवेदनशील क्षेत्र है।

इसलिए, किसी भी विदेशी कंपनी को देश की संचार व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने का निर्णय केवल तकनीकी सुविधा या व्यावसायिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसके संभावित दूरगामी जोखिमों का गंभीरता से आकलन किया जाना अनिवार्य है।

डेटा सुरक्षा और निगरानी पर विशेष जोर बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के असीमित विस्तार के साथ-साथ नागरिकों के डेटा की सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों में सेवाओं पर कड़ा नियंत्रण तथा सुरक्षा एजेंसियों को भारतीय कानूनों के तहत पूरा सहयोग मिलने जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारतीय नागरिकों और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के डेटा पर केवल भारतीय कानूनों का ही प्रभावी नियंत्रण हो। मंच ने सीमावर्ती और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोग होने वाले इंटरनेट टर्मिनलों की सटीक पहचान, उनके भौतिक स्थान के सत्यापन और सेवाओं की निरंतर निगरानी को भी बेहद जरूरी बताया।

वक्ताओं का मानना था कि अंतरराष्ट्रीय तनाव या नीतिगत मतभेदों की स्थिति में विदेशी कंपनियों की सेवाओं के बाधित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए रणनीतिक संचार व्यवस्था में घरेलू आत्मनिर्भरता बढ़ाना आज समय की सबसे बड़ी मांग है।