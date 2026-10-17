भागलपुर में दशहरा मेले के लिए नया ट्रैफिक रूट जारी, इन रास्तों में वाहनों की एंट्री बैन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। दुर्गापूजा में श्रद्धालुओं की भीड़ और जाम से निपटने के लिए शहर में नई यातायात व्यवस्था रविवार से लागू होगी।

सप्तमी से शुरू होकर प्रतिमा विसर्जन तक प्रभावी रहने वाली इस व्यवस्था के तहत प्रमुख बाजारों और पूजा पंडालों की ओर जाने वाले कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

इन रास्तों पर श्रद्धालुओं को पैदल ही आवाजाही करनी होगी। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों का रूट चार्ट जारी किया है।

इन मार्गों पर केवल पैदल आवाजाही

- पुलिस लाइन मोड़ से कचहरी चौक और भीखनपुर गुमटी नंबर दो से कचहरी चौक।

- राजहंस होटल मोड़ से कचहरी चौक और घंटाघर से खलीफाबाग।

- डिक्सन मोड़ से घंटाघर तथा स्टेशन चौक से वेरायटी चौक।

- गिरधारी साह हटिया से वेरायटी चौक और कोतवाली चौक से खलीफाबाग।

- खलीफाबाग से मारवाड़ी पाठशाला होते हुए घंटाघर।

- सराय चौक से मंदरोजा चौक और मनाली चौक से कचहरी चौक।

- घंटाघर से डिक्सन मोड़ तक भी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

प्रमुख चौक-चौराहों पर बैरियर खरीदारी और पूजा पंडालों में भीड़ को देखते हुए मुख्य बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। खलीफाबाग से वेरायटी चौक की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। डिक्सन मोड़ पर पटल बाबू रोड, अजंता सिनेमा और सब्जी मार्केट हटिया की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाए जाएंगे। घंटाघर चौक पर सुधा डेयरी के पास तथा शहीद भगत सिंह चौक पर पटल बाबू रोड, अजंता सिनेमा और खलीफाबाग की ओर जाने वाले रास्तों पर भी रोक रहेगी।

इसके अलावा शहीद चौक से हनुमान मंदिर होते हुए मुंदीचक, कोतवाली चौक से खलीफाबाग, स्टेशन चौक से वेरायटी चौक, खलीफाबाग से खरमनचक और पुलिस लाइन मोड़ से कचहरी चौक जाने वाले मार्गों पर बैरियर लगाए जाएंगे। स्टेशन, विश्वविद्यालय और नाथनगर जाने के वैकल्पिक मार्ग - स्टेशन जाने के लिए : तिलकामांझी चौक से पुलिस लाइन, इशाकचक थाना, भीखनपुर गुमटी नंबर तीन और भोलानाथ पुल होते हुए स्टेशन चौक पहुंचें।

- स्टेशन से तिलकामांझी जाने के लिए : स्टेशन चौक से कोतवाली चौक, नया बाजार, जोगसर थाना और मनाली चौक होकर जाएं।

- विश्वविद्यालय जाने के लिए : तिलकामांझी से मनाली चौक, जोगसर, नया बाजार और सराय चौक का मार्ग अपनाएं।

- नाथनगर जाने के लिए : स्टेशन चौक से एमपी द्विवेदी रोड, जब्बारचक और तातारपुर होकर जाएं।