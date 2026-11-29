जागरण संवाददाता, भागलपुर। पीरपैंती के तत्कालीन अंचल अधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी मनोहर कुमार के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।

हालांकि, आरोपों की समीक्षा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन्हें दंडित करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

इस संबंध में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से संकल्प जारी किया गया है। आदेश की प्रति 24 नवंबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

विभागीय संकल्प के अनुसार, मनोहर कुमार के विरुद्ध समाहर्ता, भागलपुर के छह अक्टूबर 2025 के पत्र के आधार पर आरोप गठित किए गए थे। उन पर नामांतरण वादों की अस्वीकृति में पूर्ण तथ्य स्पष्ट नहीं करने और अभिलेखों में पर्याप्त आधार नहीं देने का आरोप था।

इसके अलावा अभियान बसेरा-2 में भूमिहीन परिवारों के आवेदन प्राप्त होने के बावजूद उन्हें जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने का मामला भी सामने आया था। आरोपों में दाखिल-खारिज से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त करने के बावजूद आवेदकों को सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा अनुमंडल पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की बात भी शामिल थी। इसके साथ ही 22 जुलाई 2024 को कार्यालय में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, 15 जून 2026 को आयोजित शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं होने और मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था।