पटना से अगवा युवक भागलपुर में मिला, पार्वती मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी से खुला राज, सात अपहर्ता गिरफ्तार

संवाददाता, भागलपुर। राजधानी पटना से अपहरण किए गए कौशलेन्द्र कुमार को पुलिस ने देर रात भागलपुर जिले से सकुशल बरामद कर लिया है। इस सनसनीखेज मामले में भागलपुर पुलिस और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पार्वती मोहल्ले में छापेमारी कर कुल सात शातिर अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है और अपहृत को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटना क्षेत्र से कौशलेन्द्र कुमार के अपहरण के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था।

पटना से अपहरण किए गए कौशलेन्द्र कुमार को भागलपुर जिले से पुलिस ने देर रात सकुशल बरामद कर लिया है

भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती मोहल्ले में की गई छापेमारी के दौरान कुल 7 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया

विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष अविनाश राउत के नेतृत्व में पटना पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को दिया अंजाम

पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक तरफ जहां अपहृत की जान बचाई गई, वहीं अपराधियों के इस गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर पटना पुलिस के साथ-साथ भागलपुर पुलिस को यह सुराग मिला कि अपहर्ताओं ने पीड़ित को भागलपुर के एक ठिकाने पर छिपा रखा है। विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्वती मोहल्ले में की गई छापेमारी गुप्त सूचना मिलने के तुरंत बाद भागलपुर के विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष अविनाश राउत के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पटना पुलिस की टीम के साथ मिलकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पार्वती मोहल्ले में स्थित एक संदिग्ध ठिकाने पर अचानक दबिश दी गई।