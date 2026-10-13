पटना से अगवा युवक भागलपुर में मिला, पार्वती मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी से खुला राज, सात अपहर्ता गिरफ्तार
राजधानी पटना से अपहृत कौशलेन्द्र कुमार को भागलपुर पुलिस ने देर रात सकुशल बरामद कर लिया है। इस संयुक्त कार्रवाई ...और पढ़ें
HighLights
पटना से अपहृत कौशलेन्द्र कुमार भागलपुर से सकुशल बरामद।
भागलपुर के पार्वती मोहल्ले से सात अपहर्ता गिरफ्तार।
पटना और भागलपुर पुलिस का संयुक्त सफल अभियान।
संवाददाता, भागलपुर। राजधानी पटना से अपहरण किए गए कौशलेन्द्र कुमार को पुलिस ने देर रात भागलपुर जिले से सकुशल बरामद कर लिया है। इस सनसनीखेज मामले में भागलपुर पुलिस और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पार्वती मोहल्ले में छापेमारी कर कुल सात शातिर अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है और अपहृत को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटना क्षेत्र से कौशलेन्द्र कुमार के अपहरण के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था।
पटना से अपहरण किए गए कौशलेन्द्र कुमार को भागलपुर जिले से पुलिस ने देर रात सकुशल बरामद कर लिया है
भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती मोहल्ले में की गई छापेमारी के दौरान कुल 7 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया
विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष अविनाश राउत के नेतृत्व में पटना पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को दिया अंजाम
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक तरफ जहां अपहृत की जान बचाई गई, वहीं अपराधियों के इस गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है
तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर पटना पुलिस के साथ-साथ भागलपुर पुलिस को यह सुराग मिला कि अपहर्ताओं ने पीड़ित को भागलपुर के एक ठिकाने पर छिपा रखा है।
विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्वती मोहल्ले में की गई छापेमारी
गुप्त सूचना मिलने के तुरंत बाद भागलपुर के विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष अविनाश राउत के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पटना पुलिस की टीम के साथ मिलकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पार्वती मोहल्ले में स्थित एक संदिग्ध ठिकाने पर अचानक दबिश दी गई।
पुलिस बल को देखकर अपहर्ताओं में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करते हुए मौके से सात अपहर्ताओं को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों की चंगुल से अपहृत कौशलेन्द्र कुमार को सुरक्षित मुक्त करा लिया है।
अपराधियों से पूछताछ जारी; अन्य संलिप्तों की तलाश तेज
इस सफल ऑपरेशन के बाद पुलिस अब गिरफ्तार किए गए सातों अपहर्ताओं से गहन पूछताछ कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अपहरण के पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन था और इसके तार किन अन्य आपराधिक गिरोहों से जुड़े हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के आधार पर इस मामले में कुछ और लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की दबिश दी जा रही है।
यह भी पढ़ें- बरौनी ट्रेन में लूट की बड़ी साजिश नाकाम, भागलपुर में 7 बदमाश गिरफ्तार, फरार सरगना की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी
यह भी पढ़ें- चाकू-ब्लेड और 21000 कैश के साथ 7 ट्रेन लुटेरे गिरफ्तार, भागलपुर में GRP और RPF का एक्शन; सरगना फरार
"पटना पुलिस से मिले इनपुट और तकनीकी सहायता के आधार पर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पार्वती मोहल्ले में छापेमारी की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में अपहृत कौशलेन्द्र कुमार को सकुशल बरामद करते हुए 7 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।"