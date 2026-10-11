बरौनी ट्रेन में लूट की बड़ी साजिश नाकाम, भागलपुर में 7 बदमाश गिरफ्तार, फरार सरगना की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बरौनी ट्रेन में किसी बड़ी आपराधिक घटना और लूटपाट की साजिश रचते शनिवार को धरे गए सभी सात आरोपितों को रेल पुलिस (GRP) ने रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पुलिस पूछताछ में इस अंतरजिला गिरोह के कई और सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जेल भेजे गए सभी आरोपी मुख्य रूप से बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिनमें हिमांशु कुमार पासवान, हर्षित श्रीवास्तव, करण कुमार, ऋषभ कुमार पासवान, आफताब अंसारी, मो जरीफ और रवि राज पासवान शामिल हैं।

भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बरौनी ट्रेन में लूटपाट की साजिश रचते शनिवार को गिरफ्तार किए गए सातों आरोपितों को जीआरपी ने रविवार को भेजा न्यायिक हिरासत (जेल)

जेल भेजे गए आरोपियों में हिमांशु कुमार पासवान, हर्षित श्रीवास्तव, करण कुमार, ऋषभ कुमार पासवान, आफताब अंसारी, मो जरीफ व रवि राज पासवान शामिल

फरार गिरोह के सरगना छोटू उर्फ सोनू और जाकिर अंसारी की गिरफ्तारी के लिए बेगूसराय पुलिस के सहयोग से विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी जारी

त्योहारों के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान; यात्रियों से अनजान लोगों से खाने-पीने की वस्तुएं न लेने की अपील इधर, इस गिरोह के फरार चल रहे सरगना छोटू उर्फ सोनू और जाकिर अंसारी की गिरफ्तारी के लिए रेल पुलिस लगातार सुरागकशी कर रही है और इसके लिए बेगूसराय जिला पुलिस से भी संपर्क साधकर संयुक्त रूप से छापेमारी की जा रही है।

जीआरपी थानाध्यक्ष का बयान; त्योहारी सीजन को लेकर ट्रेनों में चलाया जा रहा विशेष जागरूकता अभियान जीआरपी थानाध्यक्ष नसीम अहमद ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद उन्हें रविवार को नियमानुसार जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार सरगना और उसके एक अन्य साथी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे सफर के दौरान अपने सामान की खुद सुरक्षा करें, भीड़भाड़ में ट्रेन में चढ़ते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें और किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए बिस्कुट, चाय या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि अपराधी नशीला पदार्थ खिलाकर यात्रियों को बेहोश कर उनके कीमती सामान चुरा लेते हैं।