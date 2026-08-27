दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग का होगा फोरलेन विस्तार, नवगछिया स्टेशन के जरिए बिहार के व्यापारियों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन नवगछिया अब देश के सात हाई डेन्सिटी रेलमार्गों में शामिल दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग के फोरलेन विस्तार का हिस्सा बनेगा। इस रेलमार्ग पर नवगछिया से होकर गुजरने वाले ट्रैक को चार लाइन का करने की योजना है। इससे माल परिवहन की क्षमता बढ़ने और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

बुधवार को रेलवे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने हाई डेन्सिटी रेलमार्गों के विस्तार की योजना की जानकारी दी। रेल मंत्री के अनुसार, दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग के एक हिस्से को फोरलेन करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा।