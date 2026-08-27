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दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग का होगा फोरलेन विस्तार, नवगछिया स्टेशन के जरिए बिहार के व्यापारियों को मिलेगा फायदा

By Alok Kumar Mishra Edited By: Nishant Bharti
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:57 AM (IST)

भागलपुर का नवगछिया स्टेशन अब दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग के फोरलेन विस्तार का हिस्सा बनेगा, जिससे माल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।

दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग का होगा फोरलेन विस्तार ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग का होगा फोरलेन विस्तार ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

HighLights

  1. नवगछिया स्टेशन दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग विस्तार का हिस्सा बनेगा।

  2. फोरलेन ट्रैक से माल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।

  3. व्यापारियों को कम लागत में तेज ढुलाई का लाभ मिलेगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन नवगछिया अब देश के सात हाई डेन्सिटी रेलमार्गों में शामिल दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग के फोरलेन विस्तार का हिस्सा बनेगा। इस रेलमार्ग पर नवगछिया से होकर गुजरने वाले ट्रैक को चार लाइन का करने की योजना है। इससे माल परिवहन की क्षमता बढ़ने और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

बुधवार को रेलवे ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने हाई डेन्सिटी रेलमार्गों के विस्तार की योजना की जानकारी दी। रेल मंत्री के अनुसार, दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग के एक हिस्से को फोरलेन करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा।

सात हाई डेन्सिटी रेलमार्ग चिह्नित

देश में वर्तमान में सात हाई डेन्सिटी रेलमार्ग चिह्नित हैं। इनमें दिल्ली-गुवाहाटी रेलमार्ग भी शामिल है, जिस पर नवगछिया स्टेशन स्थित है। यह स्टेशन सोनपुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है। 

पूर्व रेलवे के पीआरओ के अनुसार, रेल मंत्री ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कहा है कि रेल ट्रैक के फोरलेन होने से माल ढुलाई को गति मिलेगी। सड़क मार्ग की तुलना में रेल से माल परिवहन का खर्च कम होने के कारण व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। रेलमार्ग की क्षमता बढ़ने से माल को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने में भी सहूलियत होगी।

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