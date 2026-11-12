बिहार के मगही पान का दिल्ली में बजा डंका, नवादा के किसानों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पीढ़ियों से खेतों में सहेजे जा रहे पारंपरिक ज्ञान और कृषि विरासत को जब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, तो उसका गौरव पूरे प्रदेश के हिस्से आता है।

बिहार की विशिष्ट पहचान मगही पान के संरक्षण में जुटे नवादा के किसानों ने यह गौरव हासिल किया है। हिसुआ प्रखंड के ढेवरी गांव स्थित मगही पान उत्पादक कल्याण समिति को भारत सरकार के पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की ओर से प्रतिष्ठित ‘प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है।

यह सम्मान मगही पान की पारंपरिक किस्मों, किसानों के पीढ़ियों पुराने अनुभव और जैव विविधता के संरक्षण में समिति के उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। नई दिल्ली के नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस काम्प्लेक्स, पूसा में 12 नवंबर को आयोजित प्राधिकरण के 22वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने समिति के प्रतिनिधियों को यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर के कुलपति डॉ. डीआर सिंह, निदेशक अनुसंधान डॉ. एके सिंह, कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना के क्षेत्रीय निदेशक शिवनाथ दास सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पारंपरिक ज्ञान और किस्मों के संरक्षण को मिली मान्यता प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड उन किसान समुदायों और संगठनों को दिया जाता है, जो पारंपरिक फसल किस्मों, आनुवंशिक संसाधनों और किसानों के परंपरागत ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान करते हैं।