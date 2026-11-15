जागरण संवाददाता, भागलपुर। Madhavi Madhukar Jha Mumbai Juhu Chowpatty Chhath Puja : जिस अंगभूमि की सांस्कृतिक स्मृतियों में दानवीर कर्ण की सूर्यभक्ति की गाथा युगों से रची-बसी है, उसी पावन धरती की आत्मजा अब 'अरब सागर' की लहरों में आध्यात्मिक संगीत की हिलोरें उठाने जा रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर मायानगरी मुंबई का सुप्रसिद्ध जुहू चौपाटी तट बिहार की सोंधी मिट्टी, लोक परंपरा और संस्कृत के शास्त्रीय स्वरों के अद्भुत संगम का साक्षी बनेगा।

15 नवंबर को होने वाले इस भव्य सांस्कृतिक उत्सव में भागलपुर (सबौर) की बेटी और प्रख्यात स्वर-साधिका माधवी मधुकर झा सूर्य आराधना के संस्कृत मंत्रों को अपनी सुरीली आवाज देंगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस महासमागम में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।

गंगा की अविरल आस्था से सागर के विस्तार तक गूंजेंगे श्लोक गंगा के तटों पर पीढ़ियों से संजोई गई छठ की पवित्र परंपरा जब जुहू चौपाटी पर पहुंचेगी, तो अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते व्रतियों के बीच संस्कृत के श्लोक वातावरण को दिव्यता प्रदान करेंगे। माधवी कहती हैं कि छठ केवल व्रत नहीं, बल्कि अनुशासन, पवित्रता, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है।

राष्ट्रीय मंच पर 'आदित्य हृदय स्तोत्र' और सूर्य वंदना की प्रस्तुति बिहार की लोक-आस्था और देववाणी संस्कृत को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है। गंगा के तट से निकली सूर्य उपासना की यह पावन परंपरा जब अरब सागर के किनारे संस्कृत के वैदिक व पौराणिक मंत्रों के साथ गूंजेगी, तो वह क्षण हर बिहारवासी और सनातन प्रेमी के लिए आत्मिक गौरव का होगा।