जमीन के टुकड़े के लिए खून के रिश्ते का कत्ल! भागलपुर में सगे भाई ने ही गोलियों से भून डाला

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बबरगंज थानाक्षेत्र के अलीगंज में भूमि विवाद में नंदू यादव की शनिवार की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप सगे भाई शंभू यादव पर लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद इन दिनों गहरा गया था। शनिवार तड़के इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और गोलीबारी की घटना हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई।