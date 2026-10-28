भागलपुर मेडिकल कॉलेज में एक्जान फेस्ट का दूसरा दिन, शॉटपुट में हिमांशु का जलवा, पेपर पेंटिंग में दिखी रचनात्मकता
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित 'एक्जान फेस्ट' के दूसरे दिन छात्रों ने खेलकूद ...और पढ़ें
HighLights
एक्जान फेस्ट के दूसरे दिन दिखा छात्रों का उत्साह।
शॉटपुट में हिमांशु राय ने जीता स्वर्ण पदक।
पेपर पेंटिंग में अमीषा-अदिति की जोड़ी ने मारी बाजी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JNMC) के 56वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव 'एक्जान फेस्ट' के दूसरे दिन भी कॉलेज परिसर में उत्सव और उत्साह का माहौल बना रहा। बुधवार को आयोजित विभिन्न इंडोर व आउटडोर प्रतियोगिताओं में भावी डॉक्टरों (मेडिकल छात्रों) ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेलकूद व कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
शॉटपुट और पेपर पेंटिंग में इन्होंने मारी बाजी
दिन की शुरुआत ऊर्जावान खेल प्रतियोगिताओं के साथ हुई। सुबह आयोजित शॉटपुट प्रतियोगिता में हिमांशु राय ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक (Gold Medal) पर कब्जा जमाया। वहीं, सुदर्शन ने रजत और यशवंत ने कांस्य पदक हासिल किया।
इसके बाद कला और रचनात्मकता को मंच देने के लिए पेपर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अमीषा और अदिति की जोड़ी ने अपनी कलात्मक प्रतिभा, रचनात्मक सोच और रंगों के सुंदर संयोजन से सभी को प्रभावित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस स्पर्धा में जागृति दूसरे और शानुशिका तीसरे स्थान पर रहीं।
रस्साकशी, क्रिकेट और डिबेट के रोमांचक मुकाबले
दूसरे दिन के मुख्य आकर्षणों में कई अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं शामिल रहीं:
दौड़ व टीम खेल: सुबह तीन किलोमीटर की लंबी दौड़ का आयोजन हुआ। इसके अलावा क्रिकेट, कबड्डी और विभिन्न समूहों के बीच रोमांचक रस्साकशी (टग ऑफ वार) का मुकाबला हुआ। अपने-अपने कॉलेज ग्रुप का समर्थन करने के लिए छात्रों ने जमकर ह हूटिंग और उत्साहवर्धन किया।
बौद्धिक प्रतिस्पर्धा: खेल के साथ-साथ बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिबेट (वाद-विवाद) प्रतियोगिता भी कराई गई।
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"प्रतियोगिताओं में हमारे विद्यार्थियों का उत्साह और उनकी रचनात्मकता वाकई सराहनीय रही है। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की कठिन पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों की कलात्मक अभिरुचि को प्रोत्साहित करना और उनमें आपसी समन्वय तथा टीम भावना को विकसित करना है।"