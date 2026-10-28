भागलपुर मेडिकल कॉलेज में एक्जान फेस्ट का दूसरा दिन, शॉटपुट में हिमांशु का जलवा, पेपर पेंटिंग में दिखी रचनात्मकता

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JNMC) के 56वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव 'एक्जान फेस्ट' के दूसरे दिन भी कॉलेज परिसर में उत्सव और उत्साह का माहौल बना रहा। बुधवार को आयोजित विभिन्न इंडोर व आउटडोर प्रतियोगिताओं में भावी डॉक्टरों (मेडिकल छात्रों) ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेलकूद व कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

शॉटपुट और पेपर पेंटिंग में इन्होंने मारी बाजी दिन की शुरुआत ऊर्जावान खेल प्रतियोगिताओं के साथ हुई। सुबह आयोजित शॉटपुट प्रतियोगिता में हिमांशु राय ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक (Gold Medal) पर कब्जा जमाया। वहीं, सुदर्शन ने रजत और यशवंत ने कांस्य पदक हासिल किया।

इसके बाद कला और रचनात्मकता को मंच देने के लिए पेपर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अमीषा और अदिति की जोड़ी ने अपनी कलात्मक प्रतिभा, रचनात्मक सोच और रंगों के सुंदर संयोजन से सभी को प्रभावित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस स्पर्धा में जागृति दूसरे और शानुशिका तीसरे स्थान पर रहीं।