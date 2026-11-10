मेडिकल छात्र रुपेश की मौत पर JLNMCH में भारी बवाल; OPD ठप होने से 1000 मरीज लौटे, पांच पीजी छात्र निलंबित

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur JLNMCH Medical Student Rupesh Soni Death Protest: भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जेएलएनएमसीएच), मायागंज में मेडिकल छात्र रुपेश सोनी की मौत के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा।

इस गतिरोध का सबसे भारी असर दूर-दराज से आने वाले गरीब मरीजों पर पड़ा। जूनियर डॉक्टरों द्वारा मंगलवार सुबह से ही ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) सेवा को पूरी तरह बंद कराकर किए गए प्रदर्शन के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। इस वजह से एक हजार से अधिक मरीजों को बिना इलाज और चिकित्सीय परामर्श के ही मायूस होकर वापस लौटना पड़ा।

सुबह से ही अस्पताल के ओपीडी पंजीकरण काउंटर और डॉक्टरों के कमरों के बाहर कतारों में खड़े मरीज दिनभर इस उम्मीद में बैठे रहे कि शायद गतिरोध समाप्त हो और डॉक्टर आएं। बीमारी की हालत में घंटों इंतजार के बाद जब ओपीडी नहीं खुली, तो बहुत से मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों और सदर अस्पताल की ओर रुख करना पड़ा।

इलाज की आस में घंटों बैठे रहे मरीज, निराश होकर लौटे दूर-दराज के लोग अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की बेबसी साफ देखी जा सकती थी। जिले के ग्रामीण इलाकों से इलाज कराने पहुंची मालती देवी अपने बीमार पति मुन्ना के साथ सुबह से ही ओपीडी के बाहर बैठी रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा शांत होगा और इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन देर शाम तक ओपीडी सेवा बहाल नहीं हो सकी। अंततः उन्हें बिना इलाज कराए ही भारी मन से घर लौटना पड़ा।

मालती देवी की तरह सैकड़ों ऐसे लाचार मरीज थे, जो गंभीर बीमारियों, दर्द और शारीरिक कठिनाइयों के बीच अस्पताल परिसर में ही ओपीडी खुलने का इंतजार करते रहे। विशेषकर सुदूर देहात, बांका, नवगछिया और कहलगांव से समय व पैसा खर्च कर पहुंचे मरीजों के लिए यह हड़ताल दोहरी मार साबित हुई।

कॉलेज प्रशासन का बड़ा एक्शन: 5 पीजी छात्र निलंबित, जांच कमेटी गठित इधर, आंदोलन के लगातार उग्र होने और अस्पताल की सेवाएं ठप होने के बाद हरकत में आए कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी पांच पीजी (स्नातकोत्तर) छात्रों को तत्काल प्रभाव से कॉलेज से निलंबित कर दिया है।

इसके साथ ही, पूरे घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। सात नवंबर को पूर्व में जारी किए गए नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कॉलेज प्रशासन ने मंगलवार को दोबारा कड़ा नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में संबंधित सभी आरोपी छात्रों को 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने और जवाब देने का सख्त निर्देश दिया गया है।

हालांकि, प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों का साफ कहना है कि केवल निलंबन और जांच कमेटी का गठन कर देना इस गंभीर मामले में पर्याप्त नहीं है। उनकी मांग है कि इस भीषण हादसे और उसके बाद उपजी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

5 नवंबर की रात हुए हादसे के बाद से सुलग रहा है आक्रोश उल्लेखनीय है कि 5 नवंबर की देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में जेएलएनएमसीएच के एमबीबीएस 2023 बैच के होनहार छात्र रुपेश सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही मेडिकल छात्र और जूनियर डॉक्टर उद्वेलित हैं और कार सवार आरोपियों के खिलाफ त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मंगलवार को इसी रोष के तहत जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को पूरी तरह ठप करा दिया और अस्पताल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बार-बार कार्रवाई का आश्वासन देने के बावजूद अब तक पुलिस ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है और मामले को कमजोर किया जा रहा है। डॉक्टरों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले नई प्राथमिकी दर्ज करने और कार में सवार सभी पांचों लोगों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर मांगों को दबाया जा रहा है।

नई प्राथमिकी पर अड़े परिजन, जांच रिपोर्ट पर टिकी नजरें दूसरी ओर, मृतक छात्र रुपेश सोनी के परिजन भी लगातार मामले में नई और विस्तृत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस हादसे के पीछे के सभी पहलुओं, जैसे कार सवार डॉक्टरों के नशे में होने और दुर्घटना के बाद छात्र को समय पर अस्पताल न पहुंचाकर अमानवीय व्यवहार करने की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।