संवाद सूत्र, बिहपुर। प्रखंड के झंडापुर पश्चिम पंचायत में वार्ड एक व नौ के बीच आरईओ सड़क जलजमाव से बदहाल है। लो लैंड में महादलित टोला तक बनी सड़क पर साल में करीब छह माह पानी जमा रहता है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। यह सड़क झंडापुर बाजार, बैंक, स्कूल व थाना को एनएच-31 से जोड़ती है।

पंचायत के वार्ड आठ में शिवाला से भागवत चौधरी मध्य विद्यालय तक बनी सड़क पर भी जलजमाव की समस्या है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण नाला निर्माण व जलनिकासी की संभावना बाधित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, जलजमाव और पानी की दुर्गंध से बीमारियों का खतरा बना रहता है। वार्ड नौ में बने सरकारी नाले को भी कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है। इससे भी जलनिकासी बाधित है। ग्रामीणों ने सांसद-विधायक निधि से निदान की जताई उम्मीद ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के स्थायी निदान के लिए बड़ी राशि की जरूरत है, जो पंचायत फंड से संभव नहीं है। मुखिया प्रतिनिधि शिव चौधरी ने बताया कि भगवती स्थान मोड़ से महादलित टोला तक सड़क लो लैंड में बनी है, जिससे महीनों तक पानी जमा रहता है।