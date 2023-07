ट्रेन खुलने के 10 मिनट तक नहीं पहुंचे तो गंवा बैठेंगे बर्थ, रेलवे ने सीट आवंटन को लेकर नियमों में किया बदलाव

रेलवे ने सीट आवंटन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत स्टेशन से ट्रेन चलने के 10 मिनट के अंदर सीट पर नहीं पहुंचने वाले यात्री की सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। पुराने नियम में ट्रेन के अगले स्टेशन तक सीट रिक्त होने पर वह बर्थ दूसरे को आवंटित होता रहा है। अब आरएसी या वेटिंग पर सफर कर रहे यात्रियों को फायदा होगा।

रेलवे ने आरक्षण बर्थ के नियमों में किया बड़ा बदलाव। प्रतीकात्मक तस्वीर

